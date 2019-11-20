Праздник 20 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 20 ноября православные чествуют святого мученика Феодота Анкирского, который жил во 2-й половине III - 1-й половине IV века и прославился своей добротой, заботой о всех христианах и принявший муки и смерть за веру. В народе праздник получил название Зимородок или Федот, который считался покровителем женского рукоделия и всех беременных.

Христианский подвижник и святитель Феодот не боялся открыто проповедовать веру в Спасителя. Он был щедрым и отличался особой отзывчивостью, посещал осужденных и выкупал их из тюрем, многих язычников обратил в христианство, хоронил погибших После того, как Феодот достал из моря тела семи мучениц и совершил погребение, на подвижника донесли властям и вскоре схватили. Не убоявшись жестоких пыток и не пожелав отречься и поклониться идолам, он после истязаний был обезглавлен.

Святой мученик Феодот Анкирский (Фото из открытых источников)

В народе на праздник день Федота - когда уже устанавливалась морозная погода и водоемы покрывались льдом - по традиции мужчины отправлялись на рыбалку, а улов затем относили хозяйкам для готовки рыбных блюд.

Дата по поверьям считалась очень удачной для рукодельниц. Женщины принимались за прядение и ткачество, и верили, что изготовленная в этот день одежда прослужит очень долго, а также станет своеобразным оберегом для того, кто ее носит.

Еще на Федота для беременных бытовали правила, согласно которым нужно в течение дня побольше молиться и отгонять дурные мысли - тогда ребенок родится здоровым и будет иметь счасливую долю.

Бездельничать на праздник женщинам в положении запрещалось, иначе малыш вырастет лентяем.

Если у женщины длительное время не получается зачать ребенка, то день Федота считали очень удачным для соответствующих молитв, а также заговоров на беременность.

Главные приметы в день Федота:

Если 20 ноября пошел снегопад, значит по весне разойдутся реки;

Если в этот день снегопад начался впервые, то это сулило богатый урожай ржи;

Гололед в день Федота означал, что морозная погода установится на длительное время.

Если 20 ноября в небе очень громко кричат галки и вороны, значит вскоре повалит сильный снегопад.