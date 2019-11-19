Стремительно ухудшается: каким областям Украины стоит срочно утепляться

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сделала резкий поворот в сторону зимы

Погода в Украине в среду, 20 ноября, ожидается пасмурная и прохладная практически во всех областях страны. Местами ожидается резкое понижение температуры воздуха до -2 градусов.

Погода на востоке страны будет пасмурной, осадки не прогнозируются. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с. Ночная температура воздуха составит от +1 до -2 градусов, в Днепре +2 +4 градуса. Днем потеплеет до +4 +6 градусов.

На юге также похолодает, ожидается пасмурная погода, без осадков. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, в Одессе до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +6 +8 градусов, в Одессе до +11 градусов. Ветер 7-12 м/с. В Крыму без осадков, пасмурная погода. Ночью +5 +7 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются, однако будет пасмурно. Ночью +2 +4 градуса, днем также прохладно, +4 +6 градусов.

На западе Украины сохранится высокая температура воздуха, однако день будет пасмурным и ветряным, до 7-12 м/с. Ночная температура воздуха в регионе +5 +8 градусов, днем ожидается от +10 до +14 градусов.

В центральной части страны пасмурно, без осадков. Ночью ожидается +2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут +4 +6 градусов.

В Киеве 20 ноября ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем прогреется всего до +5 +7 градусов.

Карта погоды на 20 ноября

Как сообщил народный синоптик Леонид Горбань, существенное похолодание в Украине начнется после 26 ноября – столбики термометров опустятся до минусовых значений, ожидается мокрый снег с дождем.

Настоящая зима в Украине придет только после 12 декабря, хотя, по долгосрочным прогнозам, жителям столицы стоит ожидать похолодания до -7 градусов и небольшой снег уже 9 декабря.