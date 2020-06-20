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Праздник 20 июня: все приметы дня, что нельзя делать

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 07:03
Праздник 20 июня: все приметы дня, что нельзя делать
Праздник 20 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день вспоминают о мученике Федоте

Какой сегодня праздник. 20 июня православные христиане чтят память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в третьем веке.

Интересно, что у Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они раскаялись и пришли богу. Именно гостиница Феодота стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором.

С этого дня на Руси начинали ходить на водоемы и купаться – до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду. Теперь же вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно было наслаждаться отдыхом у водоемов.

В эту дату День ангела у таких людей– Антонин, Богдан, Валерия, Клавдий, Мария, Папий, Федот.

Главные приметы этого дня:

  • Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи.
  • Хорошая погода на Федота – примета того, что будет богатый урожай.
  • Гром гремит 20 июня – будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.
  • Гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон – будет град.

Как мы ранее сообщали, в Украине появится новый праздник.

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Автор: Людмила Жукова

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