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В Украине появится новый праздник

Новости » Общество     17.06.2020 - 16:28
В Украине появится новый праздник
Фото: в Украине появился День таможенника (ckp in ua)

Праздник будет отмечаться 25 июня

В Украине появится новый праздник. Отныне в стране 25 июня будет отмечаться День таможенника.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин согласовал указ президента об установлении Дня таможенника - 25 июня", - написал парламентарий.

В Украине появится новый праздник

Эта дата - день принятия Верховной радой закона "О таможенном деле в Украине" в 1991 году.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в тексте документа.

Напомним, на украинской таможне прошли масштабные увольнения в региональных управлениях: под увольнение попала половина региональных руководителей.

Как писало РБК-Украина, ранее Министерство финансов предлагало разработать механизм случайной ротации на таможне, чтобы уменьшить случаи контрабанды.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныуказтаможня
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