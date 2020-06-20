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Свято 20 червня: всі прикмети дня, що не можна робити

STYLERЖиття    20.06.2020 - 07:03
Свято 20 червня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 20 червня (колаж РБК-Україна)

В цей день згадують про мученика Федота

Яке сьогодні свято. 20 червня православні християни вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського, який жив на території міста Анкіра в третьому столітті.

Цікаво, що у Феодота був власний готель, в якому він часто розмовляв зі своїми постояльцями про віру і життя. Завдяки цьому, він зміг навернути в християнство багатьох грішників – вони покаялися і прийшли до бога. Саме готель Феодота став притулком для багатьох християн, які піддавалися гонінням, організованим імператором.

З цього дня на Русі починали ходити на водойми і купатися – до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людину під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було насолоджуватися відпочинком біля водойм.

В цю дату День ангела у таких людей– Антонін, Богдан, Валерія, Клавдій, Марія, Папій, Федот.

Головні прикмети цього дня:

  • Дощ на Федота – буде поганий урожай жита.
  • Хороша погода на Федота – прикмета того, що буде багатий урожай.
  • Грім гримить 20 червня – буде тривалу негоду, і погана погода, швидше за все, триватиме кілька днів.
  • Грім переходить 20 червня з місця на місце і чується з різних сторін – буде град.

Як ми раніше повідомляли, в Україні з'явиться нове свято.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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