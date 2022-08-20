Праздник 20 августа: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

20 августа 2022 года православная церковь чтит память преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия. В народе праздник называют Марина, Пимен, Марина-Пимена, а главные традиции дня связаны с малиной.
Что можно, нельзя делать в этот день, у кого день ангела, традиции и приметы - читайте ниже в материале Styler.
Астерий, Феодосий, Дементий, Петр, Митрофан, Михаил, Потамия, Дмитрий, Александр, Василий, Алексей, Марина, Афанасий и Антоний.
Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Считается, что 20 августа нужно угощать больных и сирот яблоками, медом и пирогами.
Этот день у наших предков проходил в трудах и заботах. С самого утра пекли вкусные пироги с малиной, ведь верили, что в этот день ягода обладает особыми целебными свойствами. Из малины делали вкусные заготовки на зиму. Ее листья засушивали и заваривали как чай.
А еще люди верили, что после этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя.
Также в этот день начинали заготовку лекарственных трав.
Если сегодня быть добрым другим, то можно получить подарок от судьбы.
Поздно вечером лучше на улице не гулять, а также выходить из дома до рассвета - можно надолго заболеть.
Брать и давать взаймы, а также принимать быстрые решения - это к неудачам.
Ссориться, кричать, ругаться и оскорблять других.
Употреблять спиртное в этот день запрещается.
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