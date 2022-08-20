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Праздник 20 августа: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Фото: Праздник 20 августа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

20 августа 2022 года православная церковь чтит память преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия. В народе праздник называют Марина, Пимен, Марина-Пимена, а главные традиции дня связаны с малиной.

Что можно, нельзя делать в этот день, у кого день ангела, традиции и приметы - читайте ниже в материале Styler.

Именины отмечают владельцы следующих имен:

Астерий, Феодосий, Дементий, Петр, Митрофан, Михаил, Потамия, Дмитрий, Александр, Василий, Алексей, Марина, Афанасий и Антоний.

Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Традиции этого дня

Считается, что 20 августа нужно угощать больных и сирот яблоками, медом и пирогами.

Этот день у наших предков проходил в трудах и заботах. С самого утра пекли вкусные пироги с малиной, ведь верили, что в этот день ягода обладает особыми целебными свойствами. Из малины делали вкусные заготовки на зиму. Ее листья засушивали и заваривали как чай.

А еще люди верили, что после этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя.

Также в этот день начинали заготовку лекарственных трав.

Приметы на Марина-Пимена

  • Птицы летают очень низко, к непогоде.
  • Солнечная и ясная погода - осень будет теплой.
  • Если аисты уже улетают, то осень будет очень холодной.
  • Если вода в реке пенится, скоро начнется дождь.
  • При восходе солнца звезда окрасилась в красный цвет - к дождю.
  • Утренний туман рассеивается быстро - к хорошей погоде.
  • Мало облаков - будет прохладно.
  • Луна красная - жди сильного ветра.

Если сегодня быть добрым другим, то можно получить подарок от судьбы.

Что нельзя делать 20 августа

Поздно вечером лучше на улице не гулять, а также выходить из дома до рассвета - можно надолго заболеть.

Брать и давать взаймы, а также принимать быстрые решения - это к неудачам.

Ссориться, кричать, ругаться и оскорблять других.

Употреблять спиртное в этот день запрещается.

Раньше мы писали, когда будем праздновать Ореховый Спас, и что нужно сделать до этого дня.

Также сообщалось о праздниках, которые нас ждут в сентябре 2022 года.

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