Праздник 20 августа: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Именины отмечают владельцы следующих имен:

Астерий, Феодосий, Дементий, Петр, Митрофан, Михаил, Потамия, Дмитрий, Александр, Василий, Алексей, Марина, Афанасий и Антоний.

Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Традиции этого дня

Считается, что 20 августа нужно угощать больных и сирот яблоками, медом и пирогами.

Этот день у наших предков проходил в трудах и заботах. С самого утра пекли вкусные пироги с малиной, ведь верили, что в этот день ягода обладает особыми целебными свойствами. Из малины делали вкусные заготовки на зиму. Ее листья засушивали и заваривали как чай.

А еще люди верили, что после этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя.

Также в этот день начинали заготовку лекарственных трав.

Приметы на Марина-Пимена

Птицы летают очень низко, к непогоде.

Солнечная и ясная погода - осень будет теплой.

Если аисты уже улетают, то осень будет очень холодной.

Если вода в реке пенится, скоро начнется дождь.

При восходе солнца звезда окрасилась в красный цвет - к дождю.

Утренний туман рассеивается быстро - к хорошей погоде.

Мало облаков - будет прохладно.

Луна красная - жди сильного ветра.

Если сегодня быть добрым другим, то можно получить подарок от судьбы.

Что нельзя делать 20 августа

Поздно вечером лучше на улице не гулять, а также выходить из дома до рассвета - можно надолго заболеть.

Брать и давать взаймы, а также принимать быстрые решения - это к неудачам.

Ссориться, кричать, ругаться и оскорблять других.

Употреблять спиртное в этот день запрещается.