Свято 20 серпня: що не можна робити, аби не накликати біду

Іменини відзначають власники таких імен:

Астерій, Феодосій, Дементій, Петро, Митрофан, Михайло, Потамія, Дмитро, Олександр, Василь, Олексій, Марина, Афанасій та Антоній.​

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Традиції цього дня

Вважається, що 20 серпня треба пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами.

Цей день у наших предків проходив в працях і турботах. З самого ранку пекли смачні пироги з малиною, адже вірили, що в цей день ягода має особливі цілющі властивості. З малини робили смачні заготівлі на зиму. Її листя засушували і заварювали як чай.

А ще люди вірили, що після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.

Також в цей день починали заготівлю лікарських трав.

Прикмети на Марина-Пімена

Птахи літають дуже низько, то до негоди.

Сонячна та ясна погода - осінь буде теплою.

Якщо лелеки вже відлітають, то осінь буде дуже холодною.

Якщо вода в річці піниться, то скоро почнеться дощ.

При сході сонця зоря забарвилася в червоний колір - до дощу.

Ранковий туман розсіюється швидко - до гарної погоди.

Мало хмар - буде прохолодно.

Місяць червоний - чекай сильного вітру.

Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.

Що не можна робити 20 серпня

Пізно ввечері краще на вулиці не гуляти, а також виходити з дому до світанку - можна надовго захворіти.

Брати та давати у борг, а також приймати швидкі рішення - це до невдач.

Сваритись, кричати, лаятись та ображати інших.

Вживати спиртне в цей день забороняється.