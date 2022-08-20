Свято 20 серпня: що не можна робити, аби не накликати біду

20 серпня 2022 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Пимена і мучеників Марина та Астерія. В народі свято називають Марина, Пімен, Марина-Пімена, а головні традиції дня пов'язані з малиною.
Що можна, не можна робити в цей день, у кого день ангела, традиції та прикмети - читайте нижче в матеріалі Styler.
Астерій, Феодосій, Дементій, Петро, Митрофан, Михайло, Потамія, Дмитро, Олександр, Василь, Олексій, Марина, Афанасій та Антоній.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Вважається, що 20 серпня треба пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами.
Цей день у наших предків проходив в працях і турботах. З самого ранку пекли смачні пироги з малиною, адже вірили, що в цей день ягода має особливі цілющі властивості. З малини робили смачні заготівлі на зиму. Її листя засушували і заварювали як чай.
А ще люди вірили, що після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.
Також в цей день починали заготівлю лікарських трав.
Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.
Пізно ввечері краще на вулиці не гуляти, а також виходити з дому до світанку - можна надовго захворіти.
Брати та давати у борг, а також приймати швидкі рішення - це до невдач.
Сваритись, кричати, лаятись та ображати інших.
Вживати спиртне в цей день забороняється.
Раніше ми писали, коли будемо святкувати Горіховий Спас, і що треба зробити до цього дня.
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