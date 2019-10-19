День апостола Фомы: все приметы, что сегодня нельзя делать

Какой сегодня праздник. 19 октября христиане чтят память одного из двенадцати апостолов Фомы, которого называли Близнец. Великомученик был убит язычниками в Индии, где проповедовал Веру Христову. В народе дата приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству. Также наши предки считали, что в этот в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней, но для этого необходимо было придерживаться особых правил.

Библейские предания гласят, что Фома (Тома Йегуда, Дидим) жил в галилейском городе Пенеады и был по одной версии рыбаком, по другой - занимался плотницким делом. Иисус Христос избрал Фому одним из учеников. Уже после распятия и воскрешения Спасителя апостол, который не присутствовал при первом явлении Сына Божьего другим ученикам, усомнился в их рассказе. Он заявил, что поверит только после того, как лично увидит Христа и прикоснется к ранам на Его руках. После этого Иисус снова явился апостолам, и согласно Евангельским повествованиям, Фома уверовал и воскликнул "Господь мой и Бог мой!"

19 октября храстиане чтят память апостола Фомы (Фреска "Воскресший Господь встречает апостола Фому". Венецианский мастер. XIV век. Афон / Фото из открытых источников)

Отсюда появился известный фразеологизм "Фома неверующий". Между тем, апостол был очень крепок в своей вере, а в Индии, куда отправился нести слово Божье, прославился множеством чудес и щедростью. Фома считается патроном христианства в Индии. Добавим также, что существует легенда о том, что апостол успел побывать и в Китае.

Традиции и запреты в праздник:

В народе верили, что любая ложь в день Фомы может принести неудачи и отвернуть достаток, а особенно грешно было сплетничать на праздник - тогда весь негатив умножается многократно и переходит против самого обманщика.

Предки считали, что в этот день можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По центру обильно накрытого стола в каждом доме ставили свежый хлеб, и чем богаче и разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а хвори будут обходить стороной.

В день Фомы в народе верили, что хлеб может защитить от болезней (Фото: pixabay)

Главные приметы в день апостола Фомы: