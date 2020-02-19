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Праздник 19 февраля: что строго запрещено делать, все приметы

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 06:03
Праздник 19 февраля: что строго запрещено делать, все приметы
Праздник 19 февраля (коллаж: РБК-Украина)

19 февраля можно загадывать свою вторую половинку

Какой сегодня праздник. 19 февраля по православной традиции почитают память преподобного Вукола Смирнского. Его называют первым епископом, который служил в Малой Азии, где он проповедовал христианство. Что нужно обязательно сделать в этот день, все запреты и приметы 19 февраля - в материале Styler.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

Что нужно сделать 19 февраля

В старину этот праздник называли Вукол-телятник. Многие приметы и обряды этого дня связывали с плодородием, а именно с благополучным отелом коровы, которая раньше была главной кормилицей семьи. Отсюда происходит еще один обряд - в этот день можно было заговорить мужчину от мужского бессилия.

Считалось также, что если одинокий человек в этот день помолится, он вскоре может обрести свою вторую половинку.

На Вукола рекомендуется делать генеральную уборку в доме и во дворе. Следует вынести и мусор, вымыть пол и окна, починить то, что откладывали уже давно.

Строгие запреты этого дня

В этот день нельзя ссориться, а если вы живете не в ладу с соседями, 19 февраля - отличный день для примирения.

Рекомендуется также в этот день носить на себе оберег, так как в этот день очень легко получить сглаз.

Народные приметы на 19 февраля на Вукола Смирнского

  • Если 19 февраля холодно - март будет теплым.
  • Ударят морозы - обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
  • Чем холоднее на Вуколу, тем теплее будет первый месяц весны.
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