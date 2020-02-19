Свято 19 лютого: що суворо заборонено робити, всі прикмети

Свято 19 лютого (колаж: РБК-Україна)

19 лютого можна загадувати свою другу половинку

Яке сьогодні свято. 19 лютого за православною традицією вшановують пам'ять преподобного Вукола Смирнського. Його називають першим єпископом, який служив в Малій Азії, де він проповідував християнство. Що потрібно обов'язково зробити в цей день, всі заборони і прикмети 19 лютого - в матеріалі Styler.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

Що потрібно зробити 19 лютого

У давнину це свято називали Вукола-телятник. Багато прикмет та обрядів цього дня пов'язували з родючістю, а саме з благополучним отеленням корови, яка раніше була головною годувальницею сім'ї. Звідси походить ще один обряд - у цей день можна було заговорити чоловіка від чоловічого безсилля.

Вважалося також, що якщо самотня людина в цей день помолиться, вона незабаром може знайти свою другу половинку.

На Вукола рекомендується робити генеральне прибирання в домі і у дворі. Слід винести сміття, вимити підлогу та вікна, полагодити те, що відкладали вже давно.

Суворі заборони цього дня

В цей день не можна сваритися, а якщо ви живете не в злагоді з сусідами, 19 лютого - відмінний день для примирення.

Рекомендується також в цей день носити на собі оберіг, бо у цей день вам дуже легко можуть наврочити.

Народні прикмети на 19 лютого на Вукола Смирнського