Праздник 19 апреля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

19 марта 2020 в Украине празднуется Пасха, а также почитают Евтихия Тихого
Какой сегодня праздник. 19 апреля 2020 года празднуется Великая Пасха – день воскресения Иисуса Христа. Но каждый год в этот день почитают Евтихия Тихого. В христианстве этот день насыщен рядом традиций, знаков и запретов. О том, что можно и нельзя делать 19 апреля – читайте в нашей статье.
Однажды к Евтихию за помощью обратилась женщина, которая рождала только мертвых детей. Он ее исцелил и чудом помог родить двух здоровых сыновей. Эти деяния рук Божьих через него привели к тому, что впоследствии он исцелил двое глухонемых юношей. Также он помогал в борьбе с душевными болезнями. К Евтихию приводили одержимых людей, и он изгонял из них бесов. Благодаря ему многие избавлялись от проказы, он лечил алкоголизм и другие пороки.
19 апреля стоит молиться Евтихию, просить здоровья для родных и близких. Он обязательно избавит от болезни и поможет защититься от них.
Напомним, что ранее мы рассказывали где смотреть Пасхальное богослужение в Украине онлайн и по ТВ.