Пасха 2020: самые красивые и искренние поздравления в открытках и стихах

Пасха в 2020 году будет праздноваться в рамках карантина, потому поздравить близких и родственников лучше всего красивой открыткой или стихотворением
Пасха в 2020 году из-за эпидемии коронавируса будет праздноваться в условиях самоизоляции. Лично поздравить родных и близких, особенно тех, кто находится в другом городе или стране достаточно сложно, а в некоторых случаях – невозможно. Чтобы поздравить родных без нарушения правил карантина, STYLER собрало и опубликовало самые красивые и искренние поздравления с Пасхой в стихах и картинках.
Пасха – это один из важнейших христианских праздников, который знаменует собой победу над смертью и дарование людям жизни вечной. Праздник в 2020 году очень символично выпал на период карантина в стране, когда людям для борьбы со смертью нужно всего-навсего остаться дома. Чтобы поздравить близких с Пасхой в новых условиях жизни – достаточно стиха или открытки, главное отправлять их от всего сердца.
***
Пусть Пасха принесет тепло,
Удачу, радость и достаток,
Чтоб сердце пело и цвело,
И каждый миг был очень сладок!
Пускай Христово воскресение
Подарит каждому из нас
Любовь, цветное настроение
И блеск счастливых, ярких глаз!
***
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
***
Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всём.
Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.
Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!
***
С Пасхой светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
***
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
***
Случилось чудо из чудес —
Христос воскрес! Христос воскрес!
И в этот праздник, в светлый час
Пусть каждый похвалу воздаст.
Пусть счастья будет полон дом,
Пусть все здоровы будут в нём.
Улыбку, щедрость и веселье
Пусть вам подарит воскресенье.
Пусть весть, сошедшая с небес,
Оповестит: "Христос воскрес!"
***
С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Любви, удачи, счастья,
Чтоб искупаться в нем.
Дел праведных и чистых,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
И пусть Господь хранит!
***
Праздника в мире нет светлей.
Обнимем, поздравим вас с Пасхой скорей.
Зажгите свечу, куличи освятите
Да добрым делам этот день посвятите.
Родных и друзей с куличами встречайте,
А главное, щедро вы их угощайте.
Вы с верою чистой сегодня молитесь,
Обид не копите, собой не гордитесь.
Красивым пусть будет души вашей путь,
Раз свечку зажгли — то ее не задуть.
Удачно в день новый желаем шагнуть.
***
От души желаю
Доброй, светлой Пасхи.
Пусть у вашей жизни
Не померкнут краски.
Пусть в ней будут радость,
Счастье и здоровье,
Доброты вам, мира,
Нежности с любовью.
Пусть любой денек ваш
Будет чист и весел.
С праздником прекрасным,
И Христос воскресе!
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
***
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