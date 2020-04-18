Пасха 2020: самые красивые и искренние поздравления в открытках и стихах

Пасха в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пасха в 2020 году будет праздноваться в рамках карантина, потому поздравить близких и родственников лучше всего красивой открыткой или стихотворением

Пасха в 2020 году из-за эпидемии коронавируса будет праздноваться в условиях самоизоляции. Лично поздравить родных и близких, особенно тех, кто находится в другом городе или стране достаточно сложно, а в некоторых случаях – невозможно. Чтобы поздравить родных без нарушения правил карантина, STYLER собрало и опубликовало самые красивые и искренние поздравления с Пасхой в стихах и картинках.

Пасха – это один из важнейших христианских праздников, который знаменует собой победу над смертью и дарование людям жизни вечной. Праздник в 2020 году очень символично выпал на период карантина в стране, когда людям для борьбы со смертью нужно всего-навсего остаться дома. Чтобы поздравить близких с Пасхой в новых условиях жизни – достаточно стиха или открытки, главное отправлять их от всего сердца.

***

Пусть Пасха принесет тепло,

Удачу, радость и достаток,

Чтоб сердце пело и цвело,

И каждый миг был очень сладок!

Пускай Христово воскресение

Подарит каждому из нас

Любовь, цветное настроение

И блеск счастливых, ярких глаз!

***

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

***

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

***

С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.

Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

Случилось чудо из чудес —

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нём.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

***

С Христовым Воскресеньем,

С великим светлым днем!

Любви, удачи, счастья,

Чтоб искупаться в нем.

Дел праведных и чистых,

Дорог всегда прямых,

Всех благ земных на свете.

И пусть Господь хранит!

***

Праздника в мире нет светлей.

Обнимем, поздравим вас с Пасхой скорей.

Зажгите свечу, куличи освятите

Да добрым делам этот день посвятите.

Родных и друзей с куличами встречайте,

А главное, щедро вы их угощайте.

Вы с верою чистой сегодня молитесь,

Обид не копите, собой не гордитесь.

Красивым пусть будет души вашей путь,

Раз свечку зажгли — то ее не задуть.

Удачно в день новый желаем шагнуть.

***

От души желаю

Доброй, светлой Пасхи.

Пусть у вашей жизни

Не померкнут краски.

Пусть в ней будут радость,

Счастье и здоровье,

Доброты вам, мира,

Нежности с любовью.

Пусть любой денек ваш

Будет чист и весел.

С праздником прекрасным,

И Христос воскресе!

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

***

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