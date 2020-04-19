Свято 19 квітня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 19 квітня 2020 року святкується Велика Пасха – день воскресіння Ісуса Христа. Але кожен рік в цей день шанують Євтихія Тихого. У християнстві цей день насичений поруч традицій, символів і заборон. Про те, що можна і не можна робити 19 квітня – читайте в нашій статті.

Одного разу до Євтихія за допомогою звернулася жінка, яка народжувала тільки мертвих дітей. Він зцілив її та дивом допоміг народити двох здорових синів. Ці діяння рук Божих через нього призвели до того, що згодом він зцілив двоє глухонімих юнаків. Також він допомагав у боротьбі з душевними хворобами. До Євтихія приводили одержимих людей, і він виганяв з них бісів. Завдяки йому багато хто позбавлялися від прокази, він лікував алкоголізм та інші пороки.

Народні прикмети на 19 квітня

Якщо качки почали гніздитися в місцях з великою кількістю води, влітку варто очікувати посуху.

Якщо 19 квітня день сонячний і тихий, то ярові добре вродять.

Туман вранці у цей день віщує суху погоду до кінця місяця.

Якщо погода 19 квітня буде непостійною, колосся зіб'є, і багатого врожаю не буде.

Якщо погода буде безвітряною, то очікується гарний урожай зернових культур.

Що можна робити 19 квітня

19 квітня варто молитися Євтихію, просити здоров'я для рідних і близьких. Він обов'язково позбавить від хвороби та допоможе захиститися від них.

Що не можна робити 19 квітня

Не варто робити великі покупки 19 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними. Не варто виходити з дому. Згідно з народними прикметами, якщо в цей день відкрити двері, можна впустити хворобу в будинок.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали де дивитися Пасхальне богослужіння в Україні онлайн і по ТБ.