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Праздник 19 апреля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    19.04.2020 - 05:55
Праздник 19 апреля: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 19 апреля (коллаж РБК-Украина)

19 марта 2020 в Украине празднуется Пасха, а также почитают Евтихия Тихого

Какой сегодня праздник. 19 апреля 2020 года празднуется Великая Пасха – день воскресения Иисуса Христа. Но каждый год в этот день почитают Евтихия Тихого. В христианстве этот день насыщен рядом традиций, знаков и запретов. О том, что можно и нельзя делать 19 апреля – читайте в нашей статье.

Однажды к Евтихию за помощью обратилась женщина, которая рождала только мертвых детей. Он ее исцелил и чудом помог родить двух здоровых сыновей. Эти деяния рук Божьих через него привели к тому, что впоследствии он исцелил двое глухонемых юношей. Также он помогал в борьбе с душевными болезнями. К Евтихию приводили одержимых людей, и он изгонял из них бесов. Благодаря ему многие избавлялись от проказы, он лечил алкоголизм и другие пороки.

Народные приметы на 19 апреля

  • Если утки начали гнездиться в местах с большим количеством воды, летом стоит ожидать засуху.
  • Если 19 апреля день солнечных и тихий, то яровые хорошо уродятся.
  • Туман утром в этот день предвещает сухую погоду до конца месяца.
  • Если погода 19 апреля будет ветреной, колосья собьет, и урожая богатого не будет.
  • Если погода будет безветренной, то ожидается хороший урожай зерновых культур.

Что можно делать 19 апреля

19 апреля стоит молиться Евтихию, просить здоровья для родных и близких. Он обязательно избавит от болезни и поможет защититься от них.

Что нельзя делать 19 апреля

  1. Не стоит делать крупные покупки 19 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.
  2. Не стоит также выходить из дома. Согласно народным приметам, если в этот день открыть дверь, можно впустить болезнь в дом.

Напомним, что ранее мы рассказывали где смотреть Пасхальное богослужение в Украине онлайн и по ТВ.

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