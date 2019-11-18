Праздник 18 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

18 ноября день мучеников Галактиона и Епистимии (Фото: коллаж РБК-Украина)

18 ноября верующие вспоминают мучеников Галактиона и Епистимию

Какой сегодня праздник. 18 ноября православные почитают память мучеников и подвижников Галактиона и Епистимии, которые жили в III веке в городе Емесе Финикийском (территория современного Ливана) и приняли истязания и казнь за веру в Иисуса Христа. Верующие обращаются в молитвах к преподобномученикам для помощи в борьбе с соблазнами блуда.

Как гласят библейские предания, родители Галактиона Клитофон и Левкиппия раньше были язычниками, но обратились в христианство после встречи со старцем Онуфрием. Так, матери Галактиона во сне явился Спаситель и обещал освободить ее от бесплодия, а сын должен был стать великим поборником Веры. Юноша получил блестящее образование и в 24 -летнем возрасте обручился с языческой девушкой Епистимия, которая вскоре приняла святое Крещение.

Влюбленные решили не жениться, а посвятить себя Богу и отправились в монастырь возле горы Синай. Через некоторое время гонители христиан схватили Галактиона, и ему грозили жестокими муками. Епистимия добровольно присоединилась к любимому и разделила с ним мученическую смерть через четвертование - в 250 году.

Святые мученики Галактион и Епистимия (Изображение: фрагмент иконы "Минея на ноябрь", начало XVII века / Фото из открытых источников)

Также 18 ноября православные чтят память святого архиепископа Ионы, который занимался обустройством и организацией приютов для сирот и обездоленных. Также он считался большим чудотворцем, и даже после смерти в XV веке мощи сохранили удивительную силу - к ним приходили за исцелением и избавлением от неудач.

Традиции и поверья, что можно и нельзя делать:

В народе считалось, что в день Ионы можно привлечь свою вторую половинку блииже к сердцу. 18 ноября девушки раскидывали монетки во дворе, чтобы пришел жених, а также просили святого о скорой встрече с достойным парнем и богатой свадьбе.

Работа по дому и уборка сулили удачу, а поход в баню - здоровье на весь год.

На Иону верили, что принятие важных решений в этот день не принесет желаемого результата.

Также день считали неудачным для покупок, договоров и займа - трата денег 18 ноября не сулила добра и могла обернуться значительными потерями.

Запрещалось поднимать с земли чужой веник - такую находку обходили десятой дорогой, так как на нем могла быть порча.

Главные приметы в день святого Ионы: