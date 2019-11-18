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Свято 18 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

STYLERЖиття    18.11.2019 - 06:04
Свято 18 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити
18 листопада-день мучеників Галактіона та Єпистими (Фото: колаж РБК-Україна)

18 листопада віруючі згадують мучеників Галактіона та Єпистиму

Яке сьогодні свято. 18 листопада православні вшановують пам'ять мучеників і подвижників Галактіона та Єпистими, які жили в III столітті в місті Емесі Фінікійському (територія сучасного Лівану) та прийняли катування і страту за віру в Ісуса Христа. Віруючі звертаються у молитвах до преподобномучеників для допомоги в боротьбі зі спокусами блуду.

Як свідчать біблійні перекази, батьки Галактіона Клитофон і Левкиппія раніше були язичниками, але прийняли християнство після зустрічі зі старцем Онуфрієм. Так, матері Галактіона уві сні явився Спаситель і обіцяв звільнити її від безпліддя, а син мав стати великим поборником Віри. Юнак отримав блискучу освіту і в 24 -річному віці заручився з поганською дівчиною Єпистимою, яка невдовзі прийняла святе Хрещення.

Закохані вирішили не одружуватися, а присвятити себе Богові та вирушили в монастир біля гори Синай. Через деякий час гонителі християн схопили Галактіона, і йому погрожували жорстокими муками. Єпистима добровільно приєдналася до коханого і розділила з ним мученицьку смерть через четвертування - в 250 році.

Свято 18 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

Святі мученики Галактіон та Єпистима (Зображення: фрагмент ікони "Мінея на листопад", початок XVII століття / Фото з відкритих джерел)

Також 18 листопада православні вшановують пам'ять святого архієпископа Іони, який займався облаштуванням та організацією притулків для сиріт та знедолених. Також він вважався великим чудотворцем, і навіть після смерті в XV столітті мощі зберегли дивовижну силу - до них приходили за зціленням і щоби прогнати невдачі.

Традиції та повір'я, що можна і не можна робити:

У народі вважалося, що в день Іони можна прикликати свою другу половинку блииже до серця. 18 листопада дівчата розкидали монетки у дворі, щоб прийшов наречений, а також просили святого про швидку зустріч із добрим хлопцем і багате весілля.

Робота по дому і прибирання обіцяли удачу, а похід у лазню - здоров'я на весь рік.

На Іону вірили, що прийняття важливих рішень у цей день не принесе бажаного результату.

Також день вважали невдалим для покупок, договорів та позики - трата грошей 18 листопада не обіцяла добра і могла обернутися значними втратами.

Заборонялося піднімати з землі чужій віник - таку знахідку обходили десятою дорогою, бо на ньому міг бути пристріт.

Головні прикмети в день святого Іони:

  • Якщо в цей день почався снігопад, то кучугури протримаються всю зиму;
  • Якщо 18 листопада від самого ранку йде дощ, то вже до вечора замете снігом;
  • В темний час місяць у небі в серпанку обіцяв затяжну негоду;
  • Якщо 18 листопада небо ясне і дме північний вітер, то скоро помітно похолодає;
  • У день Іони купівля речей або товару - наче гроші на вітер викинути.
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