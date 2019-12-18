Праздник 18 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

18 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

18 декабря христиане отмечают день памяти преподобного Саввы Освященного

Какой сегодня праздник. 18 декабря православные чтят память преподобного Саввы Освященного (439 - 532 годы жизни), который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр. В народе праздник называют Саввин день, который имеет свои традиции и строгие запреты.

Савва родился в Каппадокии в благочестивой христианской семье, и уже с восьми лет жил в монастыре святой Флавианы. Мальчик быстро овладел наукой грамоты и изучил Священное Писание. В 17-летнем возрасте принял монашеский постриг, и через некоторое время слава о благочестивом Савве широко разошлась по региону - как гласят церковные предания, преподобный обладал даром творить чудеса своими молитвами.

Савва путешествовал, был отшельником, и возле пещеры, в которой он жил, вскоре образовалась община и был построен храм, который впоследствие назвали Велкой лаврой преподобного Саввы Освященного.

Святой составил первое правило монашеской богослужебного устава (Иерусалимский Типикон). Он был введен в общежительных обителях всей Палестины, откуда распространился по всему Православному Востоке, а на украинских землях в широком употреблении появился со времени митрополита Киевского Киприана.

Преподобный Савва Освященный (Фото из открытых источников)

Традиции и поверья в Саввин день

Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря устраивали себе полноценный выходной.

Строгий запрет касался мытья головы беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.

Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.

На Савву продолжался пост, и главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста.

Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день 19 декабря.

Для влюбленных День памяти преподобного Саввы был очень удачным для сватания.

Главные приметы 18 декабря