Свято 18 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

18 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

18 грудня християни відзначають день пам'яті преподобного Сави Освяченого

Яке сьогодні свято. 18 грудня православні вшановують пам'ять преподобного Сави Освяченого (439 - 532 роки життя), який прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів та лавр. В народі свято називають Савин день, який має свої традиції та суворі заборони.

Сава народився в Каппадокії в благочестивій християнській родині, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавіани. Хлопчик швидко опанував науку грамоти і вивчив Святе Писання. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг, і через деякий час слава про благочестивого Саву широко розійшлася регіонов - як свідчать церковні перекази, преподобний володів даром творити чудеса своїми молитвами.

Сава подорожував, був відлюдником, і біля печери, в якій він жив, незабаром утворилася громада і був побудований храм, який згодом назвали Велкою лаврою преподобного Сави Освяченого.

Святий склав перше правило чернечого богослужбового статуту (Єрусалимський Типікон). Він був введений в спільножитних обителях всієї Палестини, звідки поширився по всьому Православному Сході, а на українських землях у широкому вжитку з'явився з часу митрополита Київського Кипріяна.

Преподобний Сава Освячений (Фото з відкритих джерел)

Традиції та повір'я у Савин день

Згідно народним традиціям, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний.

Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним - це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби та біди порушниці правила.

Ще одне табу стосувалося власників коней - їм не можна сваритися в цей день, інакше з твариною могло статися нещастя.

На Саву тривав пост, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука і капуста.

Щоб закликати удачу та достаток, під подушку клали монети - ця традиція схожа з подарунками на велике релігійне свято День святого Миколая Чудотворця, який відзначається наступного дня 19 грудня.

Для закоханих День пам'яті преподобного Сави був дуже вдалим для сватання.

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