Праздник 17 сентября: что строго запрещено делать, приметы, у кого день ангела

17 сентября 2022 года отмечается Неопалимая Купина.
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По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирует непорочное зачатие Девы Марии.
Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая в свою очередь образована двумя четырехугольниками.
Другое название праздника - Луков день. Хозяйки выходили на огороды, чтобы выкапывать лук, который поспевает как раз к этому времени.
Мужчины отправлялись на сеновалы с вилами, которыми тыкали в сено. Таким образом прогоняют духов болезни, которые могут притаиться в сене и ждать своего часа.
Нельзя в гости ходить - будет беда.
Нельзя подавать нищим, просящим милостыню.
По той же причине не рекомендуется давать в долг.
Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты,
Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.
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