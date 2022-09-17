Свято 17 вересня: що суворо заборонено робити, прикмети, у кого день ангела

17 вересня 2022 року відзначається Неопалима Купина.
Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини.
За переказами, у вигляді куща, що горить, але не згорає, Мойсеєві з'явився Бог, щоб покликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.
Православні люди шанують чудотворну ікону Божої Матері з тією самою назвою. У центрі ікони знаходиться зображення Марії з немовлям, укладене у восьмикінцеву зірку, яка своєю чергою утворена двома чотирикутниками.
Інша назва свята – Луків день. Господині виходили на городи, щоб викопувати цибулю, яка встигає саме до цього часу.
Чоловіки вирушали на сіновали з вилами, якими тицяли в сіно. Таким чином проганяють духів хвороби, які можуть причаїтися в сіні і чекати свого часу.
Не можна в гості ходити – буде біда.
Не можна подавати жебракам, які просять милостиню.
З тієї ж причини не рекомендується позичати.
Не можна лаятись, сваритися, з'ясовувати стосунки, вступати в конфлікти,
Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір та Юліан.
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До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.