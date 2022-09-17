Свято 17 вересня: що суворо заборонено робити, прикмети, у кого день ангела

За переказами, у вигляді куща, що горить, але не згорає, Мойсеєві з'явився Бог, щоб покликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

Православні люди шанують чудотворну ікону Божої Матері з тією самою назвою. У центрі ікони знаходиться зображення Марії з немовлям, укладене у восьмикінцеву зірку, яка своєю чергою утворена двома чотирикутниками.

Інша назва свята – Луків день. Господині виходили на городи, щоб викопувати цибулю, яка встигає саме до цього часу.

Чоловіки вирушали на сіновали з вилами, якими тицяли в сіно. Таким чином проганяють духів хвороби, які можуть причаїтися в сіні і чекати свого часу.

Головні прикмети цього дня

Якщо погода стоїть сира та похмура, то осінь очікується без дощів.

Якщо в лісі мурахи роблять великі купи, то зима буде морозною.

Велика кількість кущів горобини – до суворої зими.

Якщо у цей день відвідувати гостей, то можна залучити до себе нещастя.

Цього дня не можна подавати милостиню, людина, яка зробила милостиню, може стати бідною.

Що не можна робити 17 вересня

Не можна в гості ходити – буде біда.

Не можна подавати жебракам, які просять милостиню.

З тієї ж причини не рекомендується позичати.

Не можна лаятись, сваритися, з'ясовувати стосунки, вступати в конфлікти,

Іменини відзначають власники таких імен:

Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір та Юліан.