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Праздник 17 сентября: что строго запрещено делать, приметы, у кого день ангела

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Суббота 17 сентября 2022 06:01
Праздник 17 сентября: что строго запрещено делать, приметы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

17 сентября 2022 года отмечается Неопалимая Купина.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирует непорочное зачатие Девы Марии.

Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая в свою очередь образована двумя четырехугольниками.

Другое название праздника - Луков день. Хозяйки выходили на огороды, чтобы выкапывать лук, который поспевает как раз к этому времени.

Мужчины отправлялись на сеновалы с вилами, которыми тыкали в сено. Таким образом прогоняют духов болезни, которые могут притаиться в сене и ждать своего часа.

Главные приметы этого дня

  • Если погода стоит сырая и пасмурная, то осень ожидается без дождей.
  • Если в лесу муравьи делают крупные кучи, значит, зима будет морозной.
  • Большое количество кустов рябины — к суровой зиме.
  • Если в этот день посещать гостей, то можно привлечь к себе несчастье.
  • В этот день нельзя подавать милостыню, человек, сделавший подаяние, может стать бедным.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя в гости ходить - будет беда.

Нельзя подавать нищим, просящим милостыню.

По той же причине не рекомендуется давать в долг.

Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты,

Именины отмечают владельцы таких имен:

Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может с собой принести.

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