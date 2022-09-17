Праздник 17 сентября: что строго запрещено делать, приметы, у кого день ангела

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирует непорочное зачатие Девы Марии.

Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая в свою очередь образована двумя четырехугольниками.

Другое название праздника - Луков день. Хозяйки выходили на огороды, чтобы выкапывать лук, который поспевает как раз к этому времени.

Мужчины отправлялись на сеновалы с вилами, которыми тыкали в сено. Таким образом прогоняют духов болезни, которые могут притаиться в сене и ждать своего часа.

Главные приметы этого дня

Если погода стоит сырая и пасмурная, то осень ожидается без дождей.

Если в лесу муравьи делают крупные кучи, значит, зима будет морозной.

Большое количество кустов рябины — к суровой зиме.

Если в этот день посещать гостей, то можно привлечь к себе несчастье.

В этот день нельзя подавать милостыню, человек, сделавший подаяние, может стать бедным.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя в гости ходить - будет беда.

Нельзя подавать нищим, просящим милостыню.

По той же причине не рекомендуется давать в долг.

Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты,

Именины отмечают владельцы таких имен:

Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.