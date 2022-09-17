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Свято 17 вересня: що суворо заборонено робити, прикмети, у кого день ангела

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Субота 17 вересня 2022 06:01
Свято 17 вересня: що суворо заборонено робити, прикмети, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

17 вересня 2022 року відзначається Неопалима Купина.

Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини.

За переказами, у вигляді куща, що горить, але не згорає, Мойсеєві з'явився Бог, щоб покликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

Православні люди шанують чудотворну ікону Божої Матері з тією самою назвою. У центрі ікони знаходиться зображення Марії з немовлям, укладене у восьмикінцеву зірку, яка своєю чергою утворена двома чотирикутниками.

Інша назва свята – Луків день. Господині виходили на городи, щоб викопувати цибулю, яка встигає саме до цього часу.

Чоловіки вирушали на сіновали з вилами, якими тицяли в сіно. Таким чином проганяють духів хвороби, які можуть причаїтися в сіні і чекати свого часу.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо погода стоїть сира та похмура, то осінь очікується без дощів.
  • Якщо в лісі мурахи роблять великі купи, то зима буде морозною.
  • Велика кількість кущів горобини – до суворої зими.
  • Якщо у цей день відвідувати гостей, то можна залучити до себе нещастя.
  • Цього дня не можна подавати милостиню, людина, яка зробила милостиню, може стати бідною.

Що не можна робити 17 вересня

Не можна в гості ходити – буде біда.

Не можна подавати жебракам, які просять милостиню.

З тієї ж причини не рекомендується позичати.

Не можна лаятись, сваритися, з'ясовувати стосунки, вступати в конфлікти,

Іменини відзначають власники таких імен:

Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір та Юліан.

Дивіться також календар церковних свят на жовтень 2022 року.

До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.

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