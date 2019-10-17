Праздник 17 октября: все приметы, что нельзя делать в этот день

17 октября: какой сегодня праздник (фото: коллаж РБК-Украина)

С этого дня на улице обычно становится холодно

Какой сегодня праздник. 17 октября православные почитают память Ерофея (Иерофея), который является первым епископом Афинским и учеником апостола Павла. Ерофей - член совета старейшин Ареопага. Его обратил в христианство апостол Павел. После этого он стал первым епископом Афинским.

Народные приметы на 17 октября

После Ерофея лешие перестают ходить по лесу и появляются только весной. Но в этот день они буянят, ломают деревья, разрывают землю, загоняют зверей в норы.

На Ерофея обычно выпадает первый снег. Всегда считалось, что после праздника всегда приходят холода.

Обычно люди в селах с лета настаивали водку на луговых травах и первую пробу снимали с приходом первых холодов. Именно поэтому водку иногда называли ерофеичем.

17 октября (фото: РБК-Украина)

Международный день борьбы с нищетой

День борьбы с нищетой начали отмечать с 1987 года. Тогда в Париже на площади Трокадеро был установлен камень-памятник в память о людях, которые погибли от нищеты.

Такой день памяти придумало движение "Четвертый мир", которое занимается организацией разных акций с целью привлечения внимания к проблеме нищеты во всем мире.

Именины 17 октября

Василий, Вероника, Владимир, Павел, Дмитрий, Михаил, Николай, Петр, Степан, Тихон, Яков.