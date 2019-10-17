ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 17 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

STYLERЖиття    17.10.2019 - 06:04
Свято 17 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день
17 жовтня: яке сьогодні свято (фото: колаж РБК-Україна)

З цього дня на вулиці зазвичай стає холодно

Яке сьогодні свято. 17 жовтня православні вшановують пам'ять Єрофея (Ієрофея), який є першим Афінським єпископом і учнем апостола Павла. Єрофей - член ради старійшин Ареопагу. Його обернув в християнство апостол Павло. Після цього він став першим Афінським єпископом.

Народні прикмети на 17 жовтня

Після Єрофея лісовики перестають ходити по лісі і з'являються тільки навесні. Але в цей день вони буянять, ламають дерева, розривають землю, заганяють звірів в нори.

На Єрофея зазвичай випадає перший сніг. Завжди вважалося, що після свята завжди приходить холод.

Звичайно, люди в селах з літа настоювали горілку на лугових травах і першу пробу знімали з приходом перших холодів. Саме тому горілку іноді називали ерофеєчем.

Свято 17 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

17 жовтня (фото: РБК-Україна)

Міжнародний день боротьби з бідністю

День боротьби з бідністю почали відзначати з 1987 року. Тоді в Парижі на площі Трокадеро був встановлений камінь-пам'ятник в пам'ять про людей, які загинули від злиднів.

Такий день пам'яті придумав рух "Четвертий світ", який займається організацією різних акцій з метою привернення уваги до проблеми бідності в усьому світі.

Іменини 17 жовтня

Василь, Вероніка, Володимир, Павло, Дмитро, Михайло, Микола, Петро, Степан, Тихон, Яків.

Свято 16 жовтня: всі прикмети і заборони в цей день Свято 15 жовтня: що не можна робити в цей день, всі прикмети
Новини України 17 октябряПраздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся