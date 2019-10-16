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Праздник 16 октября: все приметы и запреты в этот день

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 06:05
Праздник 16 октября: все приметы и запреты в этот день
16 октября День Дионисия (Коллаж РБК-Украина)

В этот день советуют очень сильно беречься от сглаза

Какой сегодня праздник. 16 октября православные почитают память священномученика Дионисия Ареопагита. Преподобный Дионисий, затворник Печерский, по прозванию Щепа, имел сан пресвитера. В 1463 году во время пасхальной утрени Дионисий обходил с каждением мощи святых угодников в Антониевой пещере. Когда преподобный воскликнул: "Святые отцы и братие! Христос воскресе!", как гром, прозвучал ответ от святых мощей: "Воистину воскресе!" С того дня преподобный Дионисий ушел в затвор и после многих трудов отошел ко Господу.

Праздник 16 октября: все приметы и запреты в этот деньДионисий Позимний (vsyamagik.ru)

Приметы этого дня

  • Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.
  • Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
  • Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.
  • Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.
  • На Дионисия обычно ждали первого мороза. Если этот день выдался теплым, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.
  • Если в зайцах много жиру, зима будет долгая и студеная.

Что категорически нельзя делать в этот день

В этот день советуют беречься от сглаза, опасаться шабаша нечистой силы. С этого дня ходят по земле осенние лихорадки, шатаются по белу свету, мучаются сами и людей мучают. Стоит беречься от болезней, иначе они могут перерасти в хронические.

Праздник 16 октября: все приметы и запреты в этот деньНа Дионисия обычно ждали первого мороза

Против сглаза, порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль.

Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Кстати, человеку, родившемуся 16 октября, дано знание трав и искусство целительства. В качестве талисмана ему следует носить гранат.

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