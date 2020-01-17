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Праздник 17 января: что нельзя делать сегодня, все приметы

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17 января последний день Рождественских Святок

Какой сегодня праздник. 17 декабря 2020 православные всего мира отмечают день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году во времена царствование императора Максимиана.

Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственным ребенком одного знатного и богатого человека по имени Диоскор. Святая всю жизнь проповедовала имя Божье, но умерла в результате казни и страданий. Ее бросили в темницу за то, что не отреклась от Бога. Так приказал император Максимиан.

Cвятая Варвара (фото из открытых источников)

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день полнолуние и стоит ясная погода - весной ждать сильное половодье.
  • Если на деревьях лежит много снега –пчелы дадут много меда в этом году.
  • Если небо в этот день безоблачное - морозы продлятся долго.
  • Если 17 января рождается ребенок - у негобудет тайная сила.
  • Если в этот день человек собирался в дорогу, ему нужно зашить в воротник цветок чертополоха, чтобы нечисть не свела с пути и не навела порчу.
  • Если облака висят низко –будет стужа.
  • Если видно звездное небо – будет солнце и мороз.

Что нельзя делать в этот день:

  • В день Великомученицы Варвары грех стирать, белить и глину месить.
  • В этот день принято освящать воду а также служить панихиды по умершим.

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