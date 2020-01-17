Свято 17 січня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 17 грудня 2020 православні всього світу відзначають день пам'яті святої великомучениці Варвари, яка зазнала страждань в 306 році за часів царювання імператора Максиміана.

Свята великомучениця Варвара народилася в місті Илиополе, в знатній поганській родині. Вона була єдиною дитиною одного знатного і багатого людини по імені Диоскор. Свята все життя проповідувала ім'я Боже, але померла в результаті кари і страждань. Її кинули до в'язниці за те, що не зреклася Бога. Так наказав імператор Максиміан.

Святая Варвара (фото з відкритих джерел)

Мощі святої великомучениці Варвари в даний час покояться у Володимирському соборі в Києві, куди були перенесені з міста Константинополя грецькою царівною Варварою, дружиною великого князя Святополка, онука святого Володимира.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день повний місяць і стоїть ясна погода - навесні чекати сильне повінь.

Якщо на деревах лежить багато снігу –бджоли дадуть багато меду в цьому році.

Якщо небо в цей день безхмарне - морози триватимуть довго.

Якщо 17 січня народжується дитина - у негобудет таємна сила.

Якщо в цей день чоловік збирався в дорогу, йому потрібно зашити в комір квітка будяка, щоб нечисть не звела з дороги і не навела порчу.

Якщо хмари висять низько –буде холоднеча.

Якщо видно зоряне небо – буде сонце і мороз.

Що не можна робити в цей день: