Праздник 17 января: что нельзя делать сегодня, все приметы

17 января православные почитают святую Варвару (Коллаж РБК-Украина)

17 января последний день Рождественских Святок

Какой сегодня праздник. 17 декабря 2020 православные всего мира отмечают день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году во времена царствование императора Максимиана.

Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственным ребенком одного знатного и богатого человека по имени Диоскор. Святая всю жизнь проповедовала имя Божье, но умерла в результате казни и страданий. Ее бросили в темницу за то, что не отреклась от Бога. Так приказал император Максимиан.

Cвятая Варвара (фото из открытых источников)

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день полнолуние и стоит ясная погода - весной ждать сильное половодье.

Если на деревьях лежит много снега –пчелы дадут много меда в этом году.

Если небо в этот день безоблачное - морозы продлятся долго.

Если 17 января рождается ребенок - у негобудет тайная сила.

Если в этот день человек собирался в дорогу, ему нужно зашить в воротник цветок чертополоха, чтобы нечисть не свела с пути и не навела порчу.

Если облака висят низко –будет стужа.

Если видно звездное небо – будет солнце и мороз.

Что нельзя делать в этот день: