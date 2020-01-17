Праздник 17 января: что нельзя делать сегодня, все приметы

17 января последний день Рождественских Святок
Какой сегодня праздник. 17 декабря 2020 православные всего мира отмечают день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году во времена царствование императора Максимиана.
Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственным ребенком одного знатного и богатого человека по имени Диоскор. Святая всю жизнь проповедовала имя Божье, но умерла в результате казни и страданий. Ее бросили в темницу за то, что не отреклась от Бога. Так приказал император Максимиан.
Cвятая Варвара (фото из открытых источников)
Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.