Свято 17 січня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

17 січня останній день Різдвяних Святок
Яке сьогодні свято. 17 грудня 2020 православні всього світу відзначають день пам'яті святої великомучениці Варвари, яка зазнала страждань в 306 році за часів царювання імператора Максиміана.
Свята великомучениця Варвара народилася в місті Илиополе, в знатній поганській родині. Вона була єдиною дитиною одного знатного і багатого людини по імені Диоскор. Свята все життя проповідувала ім'я Боже, але померла в результаті кари і страждань. Її кинули до в'язниці за те, що не зреклася Бога. Так наказав імператор Максиміан.
Святая Варвара (фото з відкритих джерел)
Мощі святої великомучениці Варвари в даний час покояться у Володимирському соборі в Києві, куди були перенесені з міста Константинополя грецькою царівною Варварою, дружиною великого князя Святополка, онука святого Володимира.