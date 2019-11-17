Праздник 17 ноября: что нельзя сегодня делать, все приметы

Праздник 17 ноября (коллаж РБК-Украина)

17 ноября наши предки вспоминали пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра

Какой сегодня праздник. 17 ноября в православной церкви почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Кроме того, в народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.

Христиане 17 ноября почитают память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.

Епископ Никандр (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня

Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.

В новолуние снег выпал – скоро он растает.

Если в новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежную бурю.

Нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела – так нечистая сила в дом не проникнет.

Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины.

Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный выползок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову.

Что нельзя делать в этот день

1. Постарайтесь этот день провести дома, не выходите на улицу без причины.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можете отдать счастье.

3. Не начинайте никаких новых дел.

4. Не оставляйте открытыми окна, форточку и двери.

5. Не приглашайте в гости в этот день даже самых близких родственников.

6. Никому не занимайте в этот день деньги.

7. В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми – дела не будут успешными и не принесут пользы.

Напомним, что ранее стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники.