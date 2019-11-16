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Праздник 16 ноября: что нельзя сегодня делать, все приметы

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 07:02
Праздник 16 ноября: что нельзя сегодня делать, все приметы
Праздник 16 ноября, что нельзя делать (Коллаж РБК-Украина)

16 ноября наши предки вспоминали Анну Всеволодовну, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича

Какой сегодня праздник. 16 ноября все православные почитают память Анны Всеволодны – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который взял в жены греческую царевну. Ее братом был великий князь Владимир Мономах. Родители хотели, чтобы княжна вышла замуж за византийского принца, но судьба сложилась иначе. Девушка решила отречься от всего мирского и посвятить себя служению Христу.

Князь Всеволод в Киеве для дочери возвел Андреевский монастырь. Она получила там сан игуменьи. При монастыре была открыта первая в Европе школа для девочек, в которой обучали письму, ремеслам и пению. Также Анна Всеволодовна принимала активное участие в церковно-политической жизни и помогала своему отцу.

Праздник 16 ноября: что нельзя сегодня делать, все приметыАнна Всеволодовна посвятила свою жизнь служению Богу (фото из открытых источников)

В этот день на Руси было принято лакомиться замороженными ягодами (брусникой, клюквой, морошкой). Из них варили кисель, добавляли их в сдобу и другие блюда. На улице замораживали молоко, потом стругали его ножом, добавляли ягоды или фрукты. Такое лакомство очень любили дети, получалось, что-то наподобие мороженого.

Праздник 16 ноября: что нельзя сегодня делать, все приметыВ этот день лакомились замороженными ягодами (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

  • Анна пришла — снега принесла.
  • Анна холодная — осень голодная.
  • Снег на морозную голую землю — хлеб будет расти хорошо, на сырую — плохо.
  • Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются — к теплу; горят с треском, писком — к морозу.
  • Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле — жди оттепели, вверх — к морозу.

Что нельзя делать в этот день:

Древние славяне верили, что в этот день на землю спускается нечистая сила, ходит возле людей и наблюдает, кто и как живет. Также нечисть готовилась к святочному разгулу. Людям она не могла причинить вреда и поэтому вела себя тихо и скромно. Но люди старались не выходить из дому в этот день. На Анну холодную не рекомендовали без особой нужды покидать жилище, ходить в людные места, ссориться с кем-то и отправляться в дальнюю дорогу.

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