Свято 16 листопада: що не можна сьогодні робити, всі прикмети

16 листопада наші предки згадували Анну Всеволодівну, яка була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича
Яке сьогодні свято. 16 листопада всі православні вшановують пам'ять Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославовича, який взяв в дружини грецьку царівну. Її братом був великий князь Володимир Мономах. Батьки хотіли, щоб княжна вийшла заміж за візантійського принца, але доля склалася інакше. Дівчина вирішила відректися від усього мирського і присвятити себе служінню Христу.
Князь Всеволод у Києві для дочки звів Андріївський монастир. Вона отримала там сан ігумені. При монастирі було відкрито першу в Європі школу для дівчаток, в якій навчали письму, ремесел і співу. Також Ганна Всеволодівна брала активну участь у церковно-політичному житті і допомагала своєму батькові.
Анна Всеволодівна присвятила своє життя служінню Богу (фото з відкритих джерел)
У цей день на Русі було прийнято ласувати замороженими ягодами (брусницею, журавлиною, морошкою). З них варили кисіль, додавали їх в здобу та інші страви. На вулиці заморожували молоко, потім стругали його ножем, додавали ягоди або фрукти. Такі ласощі дуже любили діти, виходило, щось на кшталт морозива.
В цей день ласували замороженими ягодами (фото з відкритих джерел)
Стародавні слов'яни вірили, що в цей день на землю спускається нечиста сила, ходить біля людей і спостерігає, хто і як живе. Також нечисть готувалася до святочному розгулу. Людям вона не могла заподіяти шкоди і тому вела себе тихо і скромно. Але люди намагались не виходити з дому в цей день. На Ганну холодну не рекомендували без особливої потреби залишати житло, ходити в людні місця, сваритися з кимось і вирушати в далеку дорогу.