Свято 16 листопада: що не можна сьогодні робити, всі прикмети

Свято 16 листопада, що не можна робити (Колаж РБК-Україна)

16 листопада наші предки згадували Анну Всеволодівну, яка була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича

Яке сьогодні свято. 16 листопада всі православні вшановують пам'ять Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославовича, який взяв в дружини грецьку царівну. Її братом був великий князь Володимир Мономах. Батьки хотіли, щоб княжна вийшла заміж за візантійського принца, але доля склалася інакше. Дівчина вирішила відректися від усього мирського і присвятити себе служінню Христу.

Князь Всеволод у Києві для дочки звів Андріївський монастир. Вона отримала там сан ігумені. При монастирі було відкрито першу в Європі школу для дівчаток, в якій навчали письму, ремесел і співу. Також Ганна Всеволодівна брала активну участь у церковно-політичному житті і допомагала своєму батькові.

Анна Всеволодівна присвятила своє життя служінню Богу (фото з відкритих джерел)

У цей день на Русі було прийнято ласувати замороженими ягодами (брусницею, журавлиною, морошкою). З них варили кисіль, додавали їх в здобу та інші страви. На вулиці заморожували молоко, потім стругали його ножем, додавали ягоди або фрукти. Такі ласощі дуже любили діти, виходило, щось на кшталт морозива.

В цей день ласували замороженими ягодами (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

Ганна прийшла — снігу принесла.

Ганна холодна — голодна осінь.

Сніг на морозну голу землю — хліб буде рости добре, на сиру — погано.

Дрова в печі шиплять, димлять, погано загоряються — до тепла; горять з тріском, писком — до морозу.

Дим з труби опускається вниз і стелиться по землі — чекай відлиги, вгору — до морозу.

Що не можна робити в цей день:

Стародавні слов'яни вірили, що в цей день на землю спускається нечиста сила, ходить біля людей і спостерігає, хто і як живе. Також нечисть готувалася до святочному розгулу. Людям вона не могла заподіяти шкоди і тому вела себе тихо і скромно. Але люди намагались не виходити з дому в цей день. На Ганну холодну не рекомендували без особливої потреби залишати житло, ходити в людні місця, сваритися з кимось і вирушати в далеку дорогу.