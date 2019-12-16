Праздник 16 декабря: что категорически запрещено делать в этот день

16 декабря отмечают день Иоанна Молчальника
16 декабря ежегодно отмечается день Иоанна Молчальника. Сегодня важно быть немногословным и тогда удача вам улыбнется. По легенде, он получил от Бога дар целителя и постоянно помогал больным людям.
Отмечается, что Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.
В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.
Поэтому сегодня важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека и избавит его от невзгод.
16 декабря - какой сегодня праздник
Напомним, что в Киеве ввели строгий запрет на период праздников.