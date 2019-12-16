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Праздник 16 декабря: что категорически запрещено делать в этот день

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 06:00
Праздник 16 декабря: что категорически запрещено делать в этот день
16 декабря - какой сегодня праздник

16 декабря отмечают день Иоанна Молчальника

16 декабря ежегодно отмечается день Иоанна Молчальника. Сегодня важно быть немногословным и тогда удача вам улыбнется. По легенде, он получил от Бога дар целителя и постоянно помогал больным людям.

Отмечается, что Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.

В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.

Поэтому сегодня важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека и избавит его от невзгод.

Праздник 16 декабря: что категорически запрещено делать в этот день16 декабря - какой сегодня праздник

16 декабря - приметы:

  • Снегири 16 декабря чирикают под окном – ждите оттепели.
  • Наблюдаете падение "звезд" – ждите стужи.
  • Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.
  • Кошка жмется к батарее – к морозу.

16 декабря - что нельзя делать:

  • Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.
  • Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.
  • Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.
  • Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.
  • Не давайте никому этого дня обещание, ведь, скорее всего, вы его не сможете выполнить.

Напомним, что в Киеве ввели строгий запрет на период праздников.

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