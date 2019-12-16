Свято 16 грудня: що категорично заборонено робити в цей день
16 грудня - яке сьогодні свято
16 грудня відзначають день Іоанна Молчальника
16 грудня щорічно відзначається день Іоанна Молчальника. Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді вдача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.
Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання та вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн усю свою спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.
В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.
Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить від негараздів.
16 грудня - яке сьогодні свято
16 грудня - прикмети:
- Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекайте відлиги.
- Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.
- Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.
- Кішка тулиться до батареї – до морозу.
16 грудня - що не можна робити:
- Ні в якому разі не конфліктуйте з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.
- Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.
- Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.
- Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
- Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви його не зможете виконати.
Нагадаємо, що у Києві ввели сувору заборону на період свят.
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