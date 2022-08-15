Праздник 15 августа: что запрещено, а что надо обязательно сделать в этот день

По церковному православному календарю 15 августа 2022 года почитается память Стефана Первомученика, которого называют покровителем лошадей. В народе этот день именуется Степановым. А по католическому календарю сегодня праздник Успения Пресвятой Богородицы, посвященный воспоминанию о кончине Божией Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Когда-то Стефану молились о здоровье и защите лошадей, которые издавна являются помощниками людей. На работу 15 августа лошадей не выводили, их кормили вкусненьким, вычухивали и мыли.
Интересной традицией было плести "Степанов венок". Его делали из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка. В народе верили, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. Если в дом приходила беда или болезнь, часть трав из венка заваривали - такой отвар считался целебным.
Молодые девушки стремились встать пораньше и умыться "серебряной" водой (с монетой или другим изделием из этого металла). Считалось, что это поможет надолго сохранить красоту и здоровье.
Шуметь, устраивать шумные гуляния, пить алкоголь. Ведь 15 августа - второй день Успенского поста.
Перетруждаться и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.
В этот день лучше отложить большие дела на другой день, а вот планы строить можно и надо.
Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам.
Брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не миновать.
Не стоит отправляться на рыбалку, если кошки царапают стены, улова все равно не увидишь.
Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
Обязательно поздравьте близких, которые носят такие имена!
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