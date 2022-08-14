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Сначала засуха, а потом холодно и мокро: синоптики дали прогноз на сентябрь 2022

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Воскресенье 14 августа 2022 16:54
Сначала засуха, а потом холодно и мокро: синоптики дали прогноз на сентябрь 2022 Фото: Погода в сентябре 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптики рассказали, какой погоды нам следует ждать в сентябре 2022, сколько будет дождей, и что с температурой.

Читайте свежий прогноз погоды на месяц - в материале Styler ниже.

По книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый".

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Ресурс Wisemeteo прогнозирует (по данным для Киева), что первая пятидневка сентября будет по-летнему теплой. Дальше уже будет ощущаться "дыхание осени".

Температура будет постепенно снижаться - от +20 до +9 градусов, будет много пасмурных, порой дождливых дней.

Сначала засуха, а потом холодно и мокро: синоптики дали прогноз на сентябрь 2022

Скриншот: Погода в Киеве в сентябре (wisemeteo.com)

Синоптический сайт Gismeteo прогнозирует, что понижение температуры и дожди придут чуть позже - ближе ко второй половине месяца.

Остаток же августа и первая часть сентября будут с летними температурами и незначительным количеством осадков.

Сначала засуха, а потом холодно и мокро: синоптики дали прогноз на сентябрь 2022

Скриншот: Погода в Киеве в сентябре (gismeteo.com)

Ранее мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.

Также сообщалось, что и когда можно сажать на огороде в конце лета.

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