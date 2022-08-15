Свято 15 серпня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день

За церковним православним календарем 15 серпня 2022 року вшановується пам'ять Стефана Первомученика, якого називають покровителем коней. В народі цей день іменується Степановим. А за католицьким календарем сьогодні свято Успіння Пресвятої Богородиці, присвячене спогадам про кончину Божої Матері Марії і її тілесне вознесіння на небеса.
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Колись Стефанові молилися про здоров'я і захист коней, які здавна є помічниками людей. На роботу 15 серпня коней не виводили, їх годували смачненьким, вичухували і мили.
Цікавою традицією було плести "Степанів вінок". Його робили з таких рослин як божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, ромашка. У народі вірили, що він приносить в домівку мир, злагоду, зцілює і вберігає від злих духів. Якщо в дім приходила біда чи хвороба, частину трав з вінка заварювали - такий відвар вважався цілющим.
Молоді дівчата прагнули встати раніше і вмитися "срібною" водою (з монетою або іншим виробом з цього металу). Вважалося, що це допоможе надовго зберегти красу і здоров'я.
Шуміти, влаштовувати гучні гуляння, пити алкоголь. Адже 15 серпня - другий день Успенського посту.
Перепрацьовувати і переїдати, інакше можуть з'явитися серйозні проблеми зі здоров'ям.
У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будувати можна і треба.
Не можна дивитися страшні фільми і читати страшні книги. В іншому випадку це призведе до серйозних проблем.
Брати і давати гроші в борг, інакше фінансових втрат не минути.
Не варто вирушати на риболовлю, якщо кішки дряпають стіни, улову все одно не побачиш.
Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
Обов'язково привітайте близьких, які носять такі імена!
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