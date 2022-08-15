Свято 15 серпня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день

Що потрібно зробити в цей день

Колись Стефанові молилися про здоров'я і захист коней, які здавна є помічниками людей. На роботу 15 серпня коней не виводили, їх годували смачненьким, вичухували і мили.

Цікавою традицією було плести "Степанів вінок". Його робили з таких рослин як божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, ромашка. У народі вірили, що він приносить в домівку мир, злагоду, зцілює і вберігає від злих духів. Якщо в дім приходила біда чи хвороба, частину трав з вінка заварювали - такий відвар вважався цілющим.

Молоді дівчата прагнули встати раніше і вмитися "срібною" водою (з монетою або іншим виробом з цього металу). Вважалося, що це допоможе надовго зберегти красу і здоров'я.

Важливі прикмети в Стефанів день

Яка погода зранку, такою буде і наступні шість тижнів.

Пустився дощ - до багатого врожаю картоплі.

Якщо кішка спить весь день або шкребе нігтями - чекай негоду.

Жаби голосно квакають на болотах і ставках - до тепла.

Молодик - до дощової погоди, висхідний місяць - до посухи.

Павуки плетуть маленьку павутину - до дощу

Що заборонено робити на свято

Шуміти, влаштовувати гучні гуляння, пити алкоголь. Адже 15 серпня - другий день Успенського посту.

Перепрацьовувати і переїдати, інакше можуть з'явитися серйозні проблеми зі здоров'ям.

У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будувати можна і треба.

Не можна дивитися страшні фільми і читати страшні книги. В іншому випадку це призведе до серйозних проблем.

Брати і давати гроші в борг, інакше фінансових втрат не минути.

Не варто вирушати на риболовлю, якщо кішки дряпають стіни, улову все одно не побачиш.

День ангела святкують:

Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Обов'язково привітайте близьких, які носять такі імена!