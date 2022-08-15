Праздник 15 августа: что запрещено, а что надо обязательно сделать в этот день
По церковному православному календарю 15 августа 2022 года почитается память Стефана Первомученика, которого называют покровителем лошадей. В народе этот день именуется Степановым. А по католическому календарю сегодня праздник Успения Пресвятой Богородицы, посвященный воспоминанию о кончине Божией Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Что нужно сделать в этот день
Когда-то Стефану молились о здоровье и защите лошадей, которые издавна являются помощниками людей. На работу 15 августа лошадей не выводили, их кормили вкусненьким, вычухивали и мыли.
Интересной традицией было плести "Степанов венок". Его делали из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка. В народе верили, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. Если в дом приходила беда или болезнь, часть трав из венка заваривали - такой отвар считался целебным.
Молодые девушки стремились встать пораньше и умыться "серебряной" водой (с монетой или другим изделием из этого металла). Считалось, что это поможет надолго сохранить красоту и здоровье.
Важные приметы в Стефанов день
- Какая погода утром, такой будет и следующие шесть недель.
- Пустился дождь - к богатому урожаю картошки.
- Если кошка спит весь день или скребет ногтями - жди непогоду.
- Лягушки громко квакают на болотах и прудах - к теплу.
- Новолуние - к дождливой погоде, восходящая луна - к засухе.
- Пауки плетут маленькую паутину - к дождю
Что запрещено делать на праздник
Шуметь, устраивать шумные гуляния, пить алкоголь. Ведь 15 августа - второй день Успенского поста.
Перетруждаться и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.
В этот день лучше отложить большие дела на другой день, а вот планы строить можно и надо.
Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам.
Брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не миновать.
Не стоит отправляться на рыбалку, если кошки царапают стены, улова все равно не увидишь.
День ангела празднуют:
Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
Обязательно поздравьте близких, которые носят такие имена!
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