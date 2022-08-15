Свято 15 серпня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день
За церковним православним календарем 15 серпня 2022 року вшановується пам'ять Стефана Первомученика, якого називають покровителем коней. В народі цей день іменується Степановим. А за католицьким календарем сьогодні свято Успіння Пресвятої Богородиці, присвячене спогадам про кончину Божої Матері Марії і її тілесне вознесіння на небеса.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що потрібно зробити в цей день
Колись Стефанові молилися про здоров'я і захист коней, які здавна є помічниками людей. На роботу 15 серпня коней не виводили, їх годували смачненьким, вичухували і мили.
Цікавою традицією було плести "Степанів вінок". Його робили з таких рослин як божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, ромашка. У народі вірили, що він приносить в домівку мир, злагоду, зцілює і вберігає від злих духів. Якщо в дім приходила біда чи хвороба, частину трав з вінка заварювали - такий відвар вважався цілющим.
Молоді дівчата прагнули встати раніше і вмитися "срібною" водою (з монетою або іншим виробом з цього металу). Вважалося, що це допоможе надовго зберегти красу і здоров'я.
Важливі прикмети в Стефанів день
- Яка погода зранку, такою буде і наступні шість тижнів.
- Пустився дощ - до багатого врожаю картоплі.
- Якщо кішка спить весь день або шкребе нігтями - чекай негоду.
- Жаби голосно квакають на болотах і ставках - до тепла.
- Молодик - до дощової погоди, висхідний місяць - до посухи.
- Павуки плетуть маленьку павутину - до дощу
Що заборонено робити на свято
Шуміти, влаштовувати гучні гуляння, пити алкоголь. Адже 15 серпня - другий день Успенського посту.
Перепрацьовувати і переїдати, інакше можуть з'явитися серйозні проблеми зі здоров'ям.
У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будувати можна і треба.
Не можна дивитися страшні фільми і читати страшні книги. В іншому випадку це призведе до серйозних проблем.
Брати і давати гроші в борг, інакше фінансових втрат не минути.
Не варто вирушати на риболовлю, якщо кішки дряпають стіни, улову все одно не побачиш.
День ангела святкують:
Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
Обов'язково привітайте близьких, які носять такі імена!
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