Праздник 14 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 14 ноября христиане почитаю память святых чудотворцев Кузьмы и Демьяна, которые были братьями-близнецами из Малой Азии. У них был дар исцелять душевные и телесные раны только с помощью молитвы.

Кузьма и Демьян являлись талантливыми врачами и были покровителями аптекарей, фармацевтов, хирургов, врачей, физиков и парикмахеров. Их уважали за то, что они не брали с людей денег за исцеление. Они лечили всех и особенно нуждающихся, у которых не было ни гроша за душой.

Чудотворцы Кузьма и Демьян (фото: wikipedia.org)

Когда братья исцеляли людей, то потом обращали их в христианскую веру. В былые времена 14 ноября завершались все полевые работы и люди готовились к зиме.

В народе 14 ноября называли девичьим или куриным праздником. В этот день молодые люди устраивали празднества. Девушки приносили кур и из куриного мяса готовили разные блюда. Парни выбирали чье блюдо вкуснее.

Народные приметы 14 ноября

Если на улице в этот день слабый мороз, то зима наступит еще нескоро.

Если сегодня теплый день, значит зима наступит в декабре и будет теплой.

Если реки покрылись льдом, то мороз продержится до весны.

Если молодой человек в семье съест куриное сердце 14 ноября, то весь год он будет здоровым.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя подавать милостыню и смотреть нищему в глаза, иначе придет беда.

14 ноября нельзя выливать воду на улицу после купания младенца, иначе ребенок будет страдать от бессонницы.