Праздник 13 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

13 ноября православные чтят память преподобных Спиридона и Никодима
Какой сегодня праздник. 13 ноября все православные христиане чтят память преподобных Спиридона и Никодима, которые жили в пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Внутри Ближних пещер они прожили 30 лет и все это время выпекали просфоры (богослужебный литургический хлеб).
При этом преподобный Спиридон оказался в монастыре, уже будучи в зрелом возрасте, при игумене Пимене. Преподобный Никодим трудился рядом с Спиридоном и вел тоже строгую жизнь.
Существует легенда о чуде, которое совершили эти преподобные. Однажды печь охватил огонь, и они смогли все потушить, при этом оставшись невредимыми. Люди почитали Спиридона и Никодима, как хранителей дома от пожара.
Преподобные Спиридон и Никодим (фото с соцсетей)
Если в этот день начинали петь снигери, значит скоро придет зима.
Если медведь сделал берлогу на возвышенности, то весной может быть сильное половодье.
Если громко чирикают воробьи, то стоит ожидать теплой погоды, и наоборот.
Если сегодня съесть блюдо из курятины, то будет счастливая доля.
Если 13 ноября вам приснился сон, то он сбудется через 9 дней.
Постарайтесь ни с кем не ссориться, и не конфликтовать. Потому что сегодня очень легко нанести порчу и сглазить человека.
Рыбакам не стоит сориться в этот день, иначе всю зиму будет плохой улов.
Не теряйте пуговицы, потому что это плохой знак.