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Праздник 13 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 06:02
Праздник 13 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы
13 ноября 2019 года (коллаж РБК-Украина)

13 ноября православные чтят память преподобных Спиридона и Никодима

Какой сегодня праздник. 13 ноября все православные христиане чтят память преподобных Спиридона и Никодима, которые жили в пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Внутри Ближних пещер они прожили 30 лет и все это время выпекали просфоры (богослужебный литургический хлеб).

При этом преподобный Спиридон оказался в монастыре, уже будучи в зрелом возрасте, при игумене Пимене. Преподобный Никодим трудился рядом с Спиридоном и вел тоже строгую жизнь.

Существует легенда о чуде, которое совершили эти преподобные. Однажды печь охватил огонь, и они смогли все потушить, при этом оставшись невредимыми. Люди почитали Спиридона и Никодима, как хранителей дома от пожара.

Праздник 13 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Преподобные Спиридон и Никодим (фото с соцсетей)

Приметы 13 ноября

Если в этот день начинали петь снигери, значит скоро придет зима.

Если медведь сделал берлогу на возвышенности, то весной может быть сильное половодье.

Если громко чирикают воробьи, то стоит ожидать теплой погоды, и наоборот.

Если сегодня съесть блюдо из курятины, то будет счастливая доля.

Если 13 ноября вам приснился сон, то он сбудется через 9 дней.

Что нельзя делать в этот день

Постарайтесь ни с кем не ссориться, и не конфликтовать. Потому что сегодня очень легко нанести порчу и сглазить человека.

Рыбакам не стоит сориться в этот день, иначе всю зиму будет плохой улов.

Не теряйте пуговицы, потому что это плохой знак.

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