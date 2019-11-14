Свято 14 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 14 листопада християни почитаю пам'ять святих чудотворців Кузьми і Дем'яна, які були братами-близнюками з Малої Азії. У них був дар зцілювати душевні і тілесні рани тільки з допомогою молитви.

Кузьма і Дем'ян були талановитими лікарями і покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, лікарів, фізиків і перукарів. Їх поважали за те, що вони не брали з людей грошей за зцілення. Вони лікували всіх і особливо потребуючих, у яких не було ні гроша за душею.

Чудотворці Кузьма і Дем'ян (фото: wikipedia.org)

Коли брати зцілювали людей, то потім звертали їх у християнську віру. У минулі часи 14 листопада завершувалися усі польові роботи і люди готувалися до зими.

У народі 14 листопада називали дівочим або курячим святом. В цей день молоді люди влаштовували свята. Дівчата приносили курей і з курячого м'яса готували різні страви. Хлопці вибирали чиє блюдо смачніше.

Народні прикмети 14 листопада

Якщо на вулиці в цей день слабкий мороз, то зима настане ще нескоро.

Якщо сьогодні теплий день, то зима настане в грудні і буде теплою.

Якщо річки вкрилися льодом, то мороз протримається до весни.

Якщо молода людина в сім'ї з'їсть серце куряче 14 листопада, то весь рік він буде здоровою.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна подавати милостиню і дивитися жебракові в очі, інакше прийде біда.

14 листопада не можна виливати воду на вулицю після купання немовляти, інакше дитина буде страждати від безсоння.