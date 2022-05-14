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Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот особенный день, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Православная церковь в этот день - 14 мая чтит память пророка Иеремии. Его имя в народе переиначили в Еремея.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале Lite.

Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства. По велению Бога он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Иеремия был убит своими же земляками за пророчество об истреблении иудеев вавилонским правителем.

По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.

14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.

Главные приметы этого дня:

  • Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.
  • Если муравьи чистые и сытые – будет богатый урожай хлеба.
  • Если погода испортилась – будет холодная зима.
  • Если на восходе солнца в небе нет облаков – ждите знойного лета.
  • Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – весь следующий месяц ждите дождей.
  • Если в этот день пасмурно – к морозной зиме.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя давать деньги, продукты, зерно в долг – к неудачам в семье и к плохому урожаю.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

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