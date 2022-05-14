Свято 14 травня: що не можна робити в цей особливий день, у кого іменини

Єремія - другий з чотирьох найбільших пророків, про які згадується в Старому Завіті. Народився він за сім кілометрів від Єрусалиму, а його пророча діяльність припадала на найбурхливіший період Іудейського царства. За велінням Бога Він надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу юдейського. Єремія був убитий своїми ж земляками за пророцтво про винищення юдеїв вавилонським правителем.

За звичаєм, з цього дня починалися найважчі і виснажливі роботи, які були важливі для людей, що працюють на землі.

14 травня люди особливо просили Божої допомоги і захисту від негативних природних явищ, які могли перешкодити отримати багатий урожай.

Головні прикмети цього дня:

Якщо день ясний - на прибирання хліба теж буде хороша погода.

Якщо мурахи чисті і ситі – буде багатий урожай хліба.

Якщо погода зіпсувалася - буде холодна зима.

Якщо на сході сонця в небі немає хмар - чекайте спекотного літа.

Мурахи на Єремія метушаться в мурашнику - весь наступний місяць чекайте дощів.

Якщо в цей день похмуро - до морозної зими.

Що не можна робити в цей день:

Не можна давати гроші, продукти, зерно в борг – до невдач в сім'ї і до поганого врожаю.

Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!