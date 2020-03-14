Праздник 14 марта: что строго запрещено делать, все приметы

Какой сегодня праздник. 14 марта 2020 года православные всего мира чтят память святой мученицы Евдокии. Она признала веру в Иссуса Христа и раскаялась в совершенных грехах, потом она решила полностью посвятить себя Богу. После этого Господь наделил ее даром исцелять больных и нуждающихся людей.

Именины в этот день празднуют: Анна (Анна), Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга, Петр.

В этот день вспоминали мученицу Евдокию (фото из открытых источников)

В этот день обычно поднимался сильный ветер. Если земля к этому дню освобождалась от снега, то ветра выдували лишнюю влагу, тем самым делая почву все более пригодной для начала посевной. Традиционно этот день считался самым благоприятным для начала полевых работ, воздух достаточно прогревался к этому дню, земля освобождалась от снежного покрова и увлажнялась в нужной степени.

С утра верующие молились святой Евдокие, просили у нее исцеления от болезней, лихорадки, а также молились также за безнадежных больных.

Главные приметы этого дня:

Какая Евдокия - такое и лето будет.

Если на Евдокии ветер с теплого края, то будет хорошее лето, и наоборот.

Евдокия с дождем – лето будет теплое и мокрое.

Какой ветер на Евдокии, такой будет и на Покрову.

Евдокия красна – вся весна красная, на огурцы урожай.

На Евдокию снег – на урожай.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя что-либо планировать, это не сбудется.

Чтобы защититься от злословия, нужно было читать в этот день молитву.

Напомним, что мы писали о том, какие комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате.