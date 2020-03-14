Свято 14 березня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 14 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять святої мучениці Євдокії. Вона визнала віру в Иссуса Христа і покаялася в гріхах, потім вона вирішила повністю присвятити себе Богові. Після цього Господь наділив її даром зцілювати хворих і нужденних людей.

Іменини в цей день святкують: Ганна (Ганна), Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.

В цей день згадували мученицю Євдокію (фото з відкритих джерел)

В цей день зазвичай піднімався сильний вітер. Якщо земля до цього дня звільнялася від снігу, то вітру видували зайву вологу, тим самим роблячи грунт все більш придатним для початку посівної. Традиційно цей день вважався сприятливим для початку польових робіт, повітря досить прогрівалося до цього дня, земля звільнялася від сніжного покриву і зволожувалася в потрібній мірі.

З ранку віруючі молилися святій Євдокиї, просили у неї зцілення від хвороб, лихоманки, а також молилися також за безнадійних хворих.

Головні прикмети цього дня:

Яка Євдокія, таке і літо.

Якщо на Євдокиї вітер із теплого краю, то буде гарне літо і навпаки.

Євдокія з дощем – літо буде тепле й мокре.

Який вітер на Євдокию, такий буде і на Покрову.

Євдокія красна – вся весна красна, на огірки врожай.

На Євдокію сніг – на врожай.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цей день не можна що-небудь планувати, це не збудеться.

Щоб захиститися від лихослів'я, потрібно було читати у цей день молитву.

Нагадаємо, що ми писали про те, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.