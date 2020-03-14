Свято 14 березня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

14 березня всі православні вшановують пам'ять святої мучениці Євдокії
Яке сьогодні свято. 14 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять святої мучениці Євдокії. Вона визнала віру в Иссуса Христа і покаялася в гріхах, потім вона вирішила повністю присвятити себе Богові. Після цього Господь наділив її даром зцілювати хворих і нужденних людей.
Іменини в цей день святкують: Ганна (Ганна), Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.
В цей день зазвичай піднімався сильний вітер. Якщо земля до цього дня звільнялася від снігу, то вітру видували зайву вологу, тим самим роблячи грунт все більш придатним для початку посівної. Традиційно цей день вважався сприятливим для початку польових робіт, повітря досить прогрівалося до цього дня, земля звільнялася від сніжного покриву і зволожувалася в потрібній мірі.
З ранку віруючі молилися святій Євдокиї, просили у неї зцілення від хвороб, лихоманки, а також молилися також за безнадійних хворих.
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