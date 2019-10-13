Праздник 13 октября: что сегодня нельзя делать

В Григорьев день следует придерживаться определенных примет и обычаев
13 октября считается 286-ым днем по григорианскому календарю, а также в этот день отмечается Григорьев день, который назван в честь основателя Пельшемского монастыря. Об этом и о многом другом - читайте в материале Styler.
Отмечается, что Григорий, в чью честь был назван праздник, происходил из рода галичских бояр Лопотовых. В 15 лет родители хотели сочетать его браком, но скончались, не успев исполнить то, что задумывали.
Григорий оставил имение, доставшиеся ему по наследству, и принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре близ Галичского озера. Позднее стал игуменом и был уважаем не только жителями города, но и князем Юрием Дмитриевичем.
Тяготясь славой, Григорий оставил монастырь и пошел в Ростов на поклонение местным святыням.Там он остался в Авраамиевом монастыре, а позднее стал архимандритом Спасского монастыря на Песках. Два года он управлял монастырем, а затем ночью тайно покинул Ростов и пришел к преподобному Дионисию Глушицкому и стал его учеником.
В возрасте 104 лет Григорий покинул Дионисия и пришел на берега реки Пельшмы и поставил там себе келью. В 127 лет он, предчувствуя свою смерть, пришел к своему духовнику Варсонофию, чтобы исповедаться и причаститься.
К слову, умирая, он просил бросить его тело в болото, но ученики, почитая его, перенесли тело Григория в основанный им монастырь и погребли в церкви.
Ранее на Григория было принято следовать определенным правилам. Считалось, что подобными действиями можно было создать все необходимые условия для того, чтобы в будущем не возникало проблем, например, со здоровьем:
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