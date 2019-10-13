Свято 13 жовтня: що сьогодні не можна робити

У Григор'єв день слід дотримуватися певних прикмет і звичаїв
13 жовтня вважається 286-им днем за григоріанським календарем, а також у цей день відзначається Григор'єв день, який названий на честь засновника Пельшемського монастиря. Про це та про багато іншого - читайте в матеріалі Styler.
Наголошується, що Григорій, на чию честь було названо свято, походив з роду галицьких бояр Лопотових. У 15 років батьки хотіли поєднати його шлюбом, але померли, не встигнувши виконати те, що задумували.
Григорій залишив маєток, що дістався йому у спадок, і прийняв постриг у Богородиці-Різдвяному монастирі поблизу Галицького озера. Пізніше став ігуменом і був шанований не лише жителями міста, але і князем Юрієм Дмитровичем.
Переймаючись славою, Григорій залишив монастир і пішов у Ростов на поклоніння місцевим святиням.Там він залишився в Авраамієвому монастирі, а пізніше став архімандритом Спаського монастиря на Пісках. Два роки він керував монастирем, а потім вночі таємно покинув Ростов і прийшов до преподобного Діонісія Глушицького та став його учнем.
У віці 104 років Григорій покинув Діонісія і прийшов на береги річки Пельшми та поставив там собі келію. У 127 років він, передчуваючи свою смерть, прийшов до свого духівника Варсонофія, щоб посповідатися і причаститися.
До речі, помираючи, він просив кинути його тіло в болото, але учні, вшановуючи його, перенесли тіло Григорія в заснований ним монастир і поховали в церкві.
Раніше на Григорія було прийнято слідувати певним правилам. Вважалося, що подібними діями можна було створити всі необхідні умови для того, щоб в майбутньому не виникало проблем, наприклад, зі здоров'ям:
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