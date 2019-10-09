Полнолуние и ретроградный Меркурий в октябре: названы даты опасных дней

Полнолуние в октябре 2019 (Фото: olsite.com)

Полнолуние в октябре 2019 совпадет с началом цикла ретроградного Меркурия

В октябре сразу два астрологических явления способны повлиять на жизнь и поступки человека. Оба эти явления произойдут в середине месяца, практически одно за другим.

Полнолуние в октябре 2019

Полнолуние в октябре 2019 года наступит в ночь с 14 на 15 октября. Полную Луну можно будет увидеть на небе в ночь с понедельника на вторник, около 00:11 часов. Несмотря на то, что психологи утверждают, что полнолуние никак не сказывается на поведении человека, ученые же утверждают, что именно в дни полной Луны чаще всего происходят странные, а порой и трагические события.

Астрологи рекомендуют с 15 октября избавится от всего ненужного хлама и это качается не только вещей, но и различных привязанностей, привычек и даже ненужных взаимоотношений. Чтобы в этот период не привлекать неприятности в свою жизнь, не стоит сердиться на других людей или желать им зла.

Полнолуние в октябре 2019

Также не стоит начинать новые проекты в период с 15 по 29 октября, так как они не станут прибыльными и не принесут никакого удовлетворения. Нежелательно совершать крупные покупки или вкладывать финансовые вложения. А вот долги стоит отдать в эти дни – это поможет обновить финансовый поток и исправить финансовую ситуацию.

Ретроградный Меркурий в октябре 2019

17 октября начнет свое движение ретроградный Меркурий и это также принесет немало расстройств и нервов людям. Умственная активность начнет понижаться, а вот внутренняя работа (размышления и анализ) – начнут расти. Все процессы, которые связаны с обучением, путешествиями, общением, торговлей – начнут притормаживаться и развиваться медленнее.

В этот период стоит не поддаваться стрессам, вступать в конфликты с окружающими. Нужно быть готовыми к тому, что в этот период путешествие может оказаться совершенно не таким, как планировалось. Возможны спонтанные проявления в области бизнеса или взаимоотношений с другими людьми. Продлится период ретроградного Меркурия до 30 ноября.