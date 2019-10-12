Покровская суббота 2019: все приметы и запреты в этот день
12 октября - все обычаи, традиции и запреты (Коллаж РБК-Украина)
В Украине 12 октября принято почитать память усопших предков
В субботу, 12 октября, в Украине отмечается Покровская суббота – поминальный день накануне большого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. О том, какие еще есть памятные даты в этот день – в материале Styler.
Покровская поминальная суббота не входит в общий календарь поминальных дней, однако многие христиане в это день ездят на кладбище и готовят поминальные обеды. В этот день работать не запрещено, однако нужно обязательно посетить церковь и прочитать молитвы. Не запрещены в этот день уборка, работа в саду или огороде, а также крещение детей.
При посещении кладбища категорически нельзя:
- Распивать алкогольные напитки возле могил.
- Устраивать пикники. Поминальные обеды стоит отнести в церковь.
- Отказывать нуждающимся в милостыне. Дав им деньги, нужно попросить их помолиться за усопших.
Календарь праздников на 12 октября (Иллюстративное фото: pixabay.com)
12 октября почитают память преподобного Кириака Отшельника, который был сыном священника и принял постриг у преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли Плакальницей.
Приметы на 12 октября
- Если вечером или ночью появится туман – заморозков не будет.
- Если появится поздний грибок – будет и поздний снежок.
- Если свежий утренний ветер днем усилится, а к вечеру ослабнет – то погода будет ясная.
- Если в этот день было солнечно, то начало марта будет солнечным.
- Если на небе много звезд – то осень будет сухая.
Что еще празднуют в этот день
- Всемирный день яйца
- Всемирный день мигрирующих птиц
- Всемирный день борьбы с артритом
- День испанского языка
- День Колумба
- День охотника
- Именины в этот день: Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимиллиана.
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