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Покровская суббота 2019: все приметы и запреты в этот день

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 06:51
Покровская суббота 2019: все приметы и запреты в этот день
12 октября - все обычаи, традиции и запреты (Коллаж РБК-Украина)

В Украине 12 октября принято почитать память усопших предков

В субботу, 12 октября, в Украине отмечается Покровская суббота – поминальный день накануне большого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. О том, какие еще есть памятные даты в этот день – в материале Styler.

Покровская поминальная суббота не входит в общий календарь поминальных дней, однако многие христиане в это день ездят на кладбище и готовят поминальные обеды. В этот день работать не запрещено, однако нужно обязательно посетить церковь и прочитать молитвы. Не запрещены в этот день уборка, работа в саду или огороде, а также крещение детей.

При посещении кладбища категорически нельзя:

  • Распивать алкогольные напитки возле могил.
  • Устраивать пикники. Поминальные обеды стоит отнести в церковь.
  • Отказывать нуждающимся в милостыне. Дав им деньги, нужно попросить их помолиться за усопших.

Покровская суббота 2019: все приметы и запреты в этот день

Календарь праздников на 12 октября (Иллюстративное фото: pixabay.com)

12 октября почитают память преподобного Кириака Отшельника, который был сыном священника и принял постриг у преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли Плакальницей.

Приметы на 12 октября

  • Если вечером или ночью появится туман – заморозков не будет.
  • Если появится поздний грибок – будет и поздний снежок.
  • Если свежий утренний ветер днем усилится, а к вечеру ослабнет – то погода будет ясная.
  • Если в этот день было солнечно, то начало марта будет солнечным.
  • Если на небе много звезд – то осень будет сухая.

Что еще празднуют в этот день

  • Всемирный день яйца
  • Всемирный день мигрирующих птиц
  • Всемирный день борьбы с артритом
  • День испанского языка
  • День Колумба
  • День охотника
  • Именины в этот день: Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимиллиана.
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